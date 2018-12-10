"Яндекс" представил список самых популярных запросов россиян в 2018 году. Для проведения исследования были изучены данные о запросах пользователей поисковой системы за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.
Главными событиями года, по мнению россиян, стали Чемпионат мира по футболу, Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане и пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", занявшие топ-3 в поиске.
Самыми интересующими россиян людьми стали Игорь Акинфеев, Хабиб Нурмагомедов и Артем Дзюба.
Среди новинок в мире гаджетов россияне больше всего интересуются смартфонами — они заняли девять из десяти мест топ-10 рейтинга 2018 года. Больше всего искали Honor 10, Apple iPhone XS и iPhone XR и Huawei P20 Pro.
В компьютерных играх самыми ожидаемыми для россиян стали Far Cry 5, Red Dead Redemption 2 и PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Самыми популярными мемами стали "Уганда Наклз", "Мафиозник" и "Трое в кокошниках".
В музыке самыми запрашиваемыми стали песни Kazka — "Плакала", CYGO — "Panda E" и MATRANG — "Медуза".
Среди телешоу россиян больше всего заинтересовали "Замуж за Бузову" и "Холостяк". Кроме того, в топ-10 попали шоу о танцах, песнях и экстрасенсах, а также передача Андрея Малахова.
Самыми интересными для россиян сериалами стали "Мажор", "Домашний арест" и "Молодежка".
Среди новинок кино преобладает интерес к супергероям — чаще всего россияне искали информацию о фильмах "Мстители: Война бесконечности", "Дэдпул 2" и "Движение вверх".
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