В Алтайском крае впервые появился собственный министр спорта

10 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении Алексея Перфильева на государственную должность Алтайского края — министром спорта региона. Об этом сказано на сайте кабмина.
Глава региона представил нового руководителя на оперативном совещании в правительстве Алтайского края. Неделю назад портал Amic.ru называл Перфильева главным кандидатом на должность министра спорта.
До этого Алексей Перфильев возглавлял краевую Федерацию настольного тенниса. Вероятно, в дальнейшем ему придется оставить эту должность и сосредоточиться на госслужбе. Кто станет его преемником в федерации — пока неизвестно.
Назначение именно этого кандидата видится вполне логичным. При Перфильеве в федерации была проведена реформа. Многие представители настольного тенниса показывают превосходные результаты на всероссийских соревнованиях. Также федерация успешно осуществляет свою деятельность в условиях государственно-частного партнерства.
Алексей Перфильев родился в 1976 году. Долгое время был директором по развитию инвестиционной финансовой группы "Алталиа". С 2012 года возглавляет краевую Федерацию настольного тенниса.
Добавим, до этого в Алтайском крае не существовало отдельного и самостоятельного Министерства спорта. Ранее ведомство было объединено с таким направлением как "молодежная политика" и имело статус Управления.
Комментарии
У каждого должен быть один стол
Понятно, паренек спорту не имеет никакого отношения, значит спорт в крае и в дальнейшем будет находиться в плачевном состоянии...
Хорошая новость, знающий и опытный руководитель, спортсмен — Мастер Спорта! Хороших достижений на посту!
Хотелось бы услышать позицию новоявленного министра по стадиону Локомотив. Отдаст его на поругание торгашам?!
Сколько ж чиновников-дармоедов...
Больше, больше министерств, именно этого Алтаю и не хватает
Детский спорт, будущее наше - в частности зимний - весь на содержании родителей, зачем далеко ходить -пример
были в новосибирском спорткомплексе Энергия ДЮСШ хоккей, шортрек, фигурное -примечание-подобных ему не менее 5 комплексов в городе ,где многие занятия проходят-БЕСПЛАТН0 )
а у нас один частный ледовый дворец.?????????
....... пожелаем новому министру хоть чтобы 10 % того-что могут позволить себе наши соседи, и чтобы не за показателями и отчетами гонялись и разовыми акциями показушными, а создавали реальные условия и возможности для занятия детей спортом в Барнауле