По данным МВД, автомобилисты в уходящем году чаще всего нарушали скоростной режим, а также игнорировали разметку, дорожные знаки, запрещающий сигнал светофора и аналогичный жест регулировщика, сообщает RT.
Кроме того, водители неправильно припарковывались на проезжей части, не по правилам совершали встречный разъезд или обгон, а также многие не оформляли полис ОСАГО.
Отмечается, что в этом году было выписано больше штрафов за нарушение правил дорожного движения. Так, с января по октябрь включительно полицейские выписали свыше 112,3 миллиона штрафов за ПДД. В прошлом году за аналогичный период было выписано на 20% меньше (94,9 миллиона).
Ранее сообщалось, что МВД и Минздрав договариваются об обмене сведениями о водителях, которым по медицинским причинам противопоказано садиться за руль. Проект закона в настоящий момент находится на рассмотрении.
Комментарии
вот это я понимаю рост производительности труда, на +20% за 10 месяцев ))
камер везде установят 100% будет
с пьяными за рулем можно не бороться, они погоды не делают, даже в статистические данные не попали из-за своего мизерного количества...