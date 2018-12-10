Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пренебрежение к правам человека в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах подрывает основы развития общества и государства, сообщается на сайте нижней палаты.
Володин отметил, что принятая в этот день 70 лет назад Всеобщая декларация прав человека закрепила правозащитные цели и задачи, к которым необходимо стремиться всем народам и государствам, мировому сообществу в целом.
Сегодня отмечается Международный день прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. Международный день прав человека отмечается с 1950 года.
Комментарии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пренебрежение к правам человека в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах подрывает основы развития общества и государства,
а как быть с правом на труд, на образование и на достойную пенсию???
а как быть с правом на труд,
ну дык труд свободен и гарантирована защита от безработицы, то есть гарантирована и сама безработица ))
"пренебрежение к правам человека подрывает основы развития"
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это говорят люди, бросившие 77-летнего правозащитника Льва Пономарёва в каталажку?
ограничивающие право на свободу слова и свободу собраний?
а как там обстоят дела по поводу референдума по поводу пенсионной реформы....
В 2017 году Россия заняла первое место среди стран Совета Европы по количеству нарушений прав граждан, признанных Европейским судом по правам человека. Об этом говорится в годовом статистическом отчете о работе Страсбургского суда, который поступил в редакцию РБК.За год ЕСПЧ выпустил 1068 постановлений, из которых 908 признавали хотя бы одно нарушение прав человека. Треть из них (293 решения) касалась России. На втором месте по этому показателю — Турция: в 99 постановлениях Страсбурга речь шла о нарушениях прав человека со стороны ее властей. Также среди лидеров оказались Украина, Греция и Болгария.
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Чего хотите от капитализма?
10.12.2018 17:46
- гость -
Чего хотите от капитализма?
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Капитализм здесь при чём , дитя застойного социализма ? Капитализм ( ЕСПЧ ) как раз и утверждает , что в России имеются проблемы с правами человека.
У рабов нет прав, только налоги )))
Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил оперативников уголовного розыска Дмитрия Панова, Егора Ялунина и Анатолия Быкова к трем годам и шести месяцам, трем годам и четырем месяцам и трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в избиении задержанного, который впоследствии скончался. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.