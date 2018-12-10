В преддверии праздников Роспотребнадзор дал рекомендации по наполнению безопасного и качественного сладкого подарка на Новый год, в котором, как отметили в ведомстве, должны быть зефир, шоколад и пастила.
Согласно рекомендациям, при выборе сладостей для подарка стоит отдать предпочтение печенью, особенно галетному, шоколадным конфетам, содержащим полезные вещества, зефиру и пастиле, в составе которых совершенно нет жиров.
Кроме того, в кондитерских изделиях должен быть минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.
Также следует помнить, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами, для питания детей они не рекомендуются.
Не подходят детям леденцовая карамель и лакомства, содержащие алкоголь более 0,5% этанола.
"Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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