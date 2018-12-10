Лучшие социальные бизнес-проекты Алтайского края назвали в Барнауле

Краевой конкурс инновационных социальных бизнес-проектов организует Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства. Его победителей назвали на пятом по счёту форуме “Социальное предпринимательство. ПРОдвижение”, в котором участвовали в том числе и предприниматели-конкурсанты.
Лучшим социальным проектом года в сфере образования стал Центр семьи и детства “Растем вместе”. В номинации здравоохранения и социального обслуживания победил центр водной гимнастики “Бонифаций”. Проект алтайской резиденции Деда Мороза признали лучшим в сфере туризма и культуры. В номинации физической культуры, здорового образа жизни и экологии лидировал Константин Комиссаров и “Система физического воспитания здорового поколения “Babybuilding”. В номинации стартап года победил магазин без упаковки “Развесная лавка” из Бийска. Через голосование в социальных сетях выбрали лидера интернет-признания, им стал детский сад “Аистёнок”.
Победители получили памятные дипломы и ценные подарки от партнёров. Кроме того, все проекты участников представят на федеральном уровне конкурса.
Церемония награждения стала финальным этапом мероприятий форума, которые начались утром. Бизнес-тренеры из Новосибирска Анна Татьянина и Илья Столяров провели для участников два деловых тренинга. А кофе-брейки организаторы заняли нетворкингами.
Представители сферы отмечают, что социальное предпринимательство на Алтае демонстрирует динамичное развитие. Это подтверждает статистика последних лет, говорит руководитель “Центра инноваций социальной сферы некоммерческой организации “Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства” Оксана Козырева: “Наш конкурс проводится в пятый раз, и в этом году у нас рекордное количество участников — это 39 заявок. В прошлом году, позапрошлом было 25-27 заявок соответственно. В этом году отзывчивость и ответственность предпринимателей повысилась. Мы все с ними лучше поработали. Те предприниматели, которые учились на наших образовательных программах, подключились к проекту. Мы довольны объёмом работы”.
Партнёр форума, директор по развитию некоммерческой организации “Лавка добра” Николай Алексеев считает, что развитие социального предпринимательства во многом зависит именно от подобных форумов и конкурсов: “Сейчас, наверное, еще не развита культура социально ориентированного потребления, но благодаря “Центру социальных инноваций” это внедряется в массы, активно популяризируется. И вот этот форум однозначно способствует популяризации социального предпринимательства”.
Комментарии
Прикольно, слоган "МЫ Вместе" используют уже 8 лет на своей спартакиаде Энергетики Алтайского края.