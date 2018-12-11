Конгресс "Ты – предприниматель", который состоится в Барнауле 14 декабря 2018 года, — финальное мероприятие программы "Ты – предприниматель" в Алтайском крае, организаторами которой уже традиционно выступают управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края и КГАУ "Краевой дворец молодёжи".
К участию в конгрессе приглашаются молодые предприниматели – субъекты малого и среднего предпринимательства, а также участники Программы "Ты – предприниматель" в Алтайском крае. Эта встреча – не только повод заявить о себе в бизнес-сообществе, но и почерпнуть новые идеи для будущего успеха.
В программе конгресса:
- круглый стол "Инфраструктура государственной поддержки предпринимательства"
- презентация самых успешных предпринимательских проектов года
- встреча с наставниками и успешными предпринимателями
- мастер-классы для личностного роста
- обмен опытом, идеями и контактами
- выставка молодых предпринимателей.
Время проведения: 14 декабря 2018 года, регистрация участников – в 9.00. Регистрация в системе на мероприятие обязательна через АИС "Молодежь России".
Место проведения: г. Барнаул, ул. Фомина, 154, конференц-зал центра "ДАР"
Контактный телефон: (3852) 55-94-68, mpr22@bk.ru
Комментарии