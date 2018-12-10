Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Период сильных морозов завершился в Алтайском крае, однако в Барнауле и Бийске продлено штормовое предупреждение из-за скопления вредных примесей в воздухе.
Относительно краевой столицы и наукограда в региональном Гидрометцентре в этой связи отмечают: "Малоинтенсивный атмосферный процесс сохраняется и способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе города. Предприятиям города и автотранспорту рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу при НМУ 1-ой степени опасности с 16:00 10 декабря до 16:00 11 декабря".
Что касается погоды на этой рабочей неделе, то в ночь на 11 декабря в регионе будет -20...-25 градусов, местами в юго-западных районах до -15 градусов. Затем ночные температуры будут выше.
Днем в крае также будет всё теплее. Если во вторник в крае ожидается -10...-15 градусов, а в южных районах до -5, то к 13 декабря в светлое время суток будет -5...-10 градусов.
В отдельных районах ожидается снег, на дорогах гололедица.
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