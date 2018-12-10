Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и ФСБ заинтересовались поставщиком продуктов для Росгвардии, пишет РБК.
Речь идет о мясокомбинате "Дружба народов". Этой же компании внимание в свое время уделял Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Отмечается, что еще в мае, до расследования ФБК, из ФСБ обратились в ФАС с просьбой проверить закупки Росгвардии у данного комбината. В итоге в ноябре было возбуждено дело "о наличии признаков нарушения законодательства о государственном оборонном заказе", отмечает издание.
По информации спецслужб, Росгвардия заключила с "Дружбой народов" договор о поставке продовольствия — в том числе 20 тонн сосисок и 20 тонн сарделек — на 446 млн рублей. Отмечается, что сосиски и сардельки "Дружба народов" приобретала у Мелеузовского мясокомбината, а тот, в свою очередь, у мясокомбината "Гатчинский".
Причем, как отмечается, именно "Гатчинский" ранее был прямым поставщиком Росгвардии. Так было до решения правительства России за подписью Дмитрия Медведева.
В итоге мясные изделия, приобретаемые "Дружбой народов" по цене 260 и 270 рублей за килограмм, продавались Росгвардии по 350 рублей за килограмм, пишет издание.
Таким образом, по данным ФСБ, только по закупкам сарделек и сосисок в рамках упомянутого контракта цена оказалась завышена на 3,4 млн рублей.
Ранее, в августе, ФБК заявил о завышении стоимости продуктов для Росгвардии. В ведомстве эти материалы тогда назвали фальсификацией. А директор структуры Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль. Позже выяснилось, что схемы с закупками прослеживаются и в поставках швейных изделий.
Комментарии
это хорошо, если правда. когда посадки?
Навальнята щяс возбудятся.
рожа у золотова уголовная, бульдог путинский, в фуражке с кокардой
Недимона тоже подтянут?
ФСБ обратились в ФАС и только потом запрыгали навальнята,радостно повизгивая
А ты сейчас повизгиваешь, золотовский .ополиз. От кормушки св инской отлучают?
Отмечается, что еще в мае, до расследования ФБК, из ФСБ обратились в ФАС с просьбой проверить закупки Росгвардии у данного комбината.
Да, да, да...верю!
В колбасе и сосисках много костной муки, скрипит на зубах. Перестали покупать сосиски, колбасу и пельмени.
А сколько еще таких фирм???
скока димка % откатов имеет?
в заголовке один другой комбинат лишний