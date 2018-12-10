Картонные коробки поставили вместо тумбочек в больнице под Волгоградом

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что картонные коробки, поставленные вместо тумбочек в больнице № 1 имени С. З. Фишера в городе Волжский, оказались временным решением, сообщает Nation News.
Отмечается, что осенью в отделение гнойной хирургии закупили новую мебель. Но при перевозке ее повредили, и в исправном состоянии оказались 22 тумбочки из заказанных 30.
Пришлось заменить мебель, которую повредили при доставке.
В региональной администрации отметили, что обновление мебели в больнице продолжится в рамках подготовки к капитальному ремонту, который запланирован на следующий год.
Ранее в Сети появилась информация, что вместо новой мебели в больнице поставили картонные коробки. Как писал "Блокнот", пациенты были вынуждены оставлять в них свои вещи. В социальных сетях началось активное обсуждение таких "нанотехнологий". Местные жители отметили, что это "технологии будущего в нашей больнице".
Комментарии
Зато растут зарплаты, пенсии, продолжительность жизни, доходы олигархов, рейтинг ЕР.
Нанодумбочки! Незабудьте поблагодарить Чубайса и олигархов, наладивших производство в стране.
И как это сказывается на лечебном процессе? То, что в медучреждениях не хватает персрнала и лекарств - вот проблема!
С каждым годом едросы все меньше денег выделяют на медицину, а то что выделили, чиновники от медицины на зарплату себе расходуют.
Креативно, надо опыт перенимать, картонотумбочки одноразовые, мыть не надо, санитарок смело можно сокращать
Так вот как выглядит "Точечная перенастройка" на деле !
Щас наш увидит...
вот ведь задачка: 22 из 30 тумбочки "повредили", сколько бюджетных денег упало на карман главврачу, завхозу и бухгалтеру в соотношении к должностной иерархии в %?