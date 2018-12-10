Фото: altai-krai.sledcom.ru
Бывшего временно исполняющего обязанности начальника Управления ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай ждет скамья подсудимых — его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Речь идет об Александре Жданове, которому инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом лично в виде денег и иного имущества (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу) в особо крупном размере за совершение действий и бездействие в пользу представляемых взяткодателем лиц, если указанные действия и бездействие входят в служебные полномочия должностного лица).
Согласно данным следствия, с декабря 2014 года по декабрь 2016 года обвиняемый получил лично взятку в виде денег и иконы в особо крупном размере на общую сумму 1 193 300 рублей от директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" Дмитрия Музалевского, который оказывал физическим и юридическим лицам информационные и консультационные услуги в сфере миграции.
"Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений: врио начальника краевого УФМС давал указания подчиненным сотрудникам предлагать заказчикам в сфере миграционных услуг обращаться за их предоставлением только в Филиал и Общества, подконтрольные Музалевскому, оказывать практическую помощь и обучение сотрудников унитарного предприятия, а также не отказывать получателям государственных услуг в приеме у них документов, ранее оформленных за плату сотрудниками паспортно-визового сервиса. Данное преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю", — сообщает краевое управление Следственного комитета.
В мае 2018 года суд приговорил Музалевского к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, с него была взыскана сумма в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей.
Также в СКР указывают, что бывший временно исполняющий обязанности начальника УФМС по Алтайскому краю и Республике Алтай своей вины не признал.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
интересно, а можно ли такую взятку расценивать как оскорбление чувств верующих?
Главное, чтобы учителя и врачи не брали шоколадки и коньяк... А этим миллионы и миллиарды можно.....