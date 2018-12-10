Фото: министерство здравоохранения Алтайского края

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что сфере нужная некая "перезагрузка", а первостепенной задачей на этом посту он видит борьбу со смертностью и улучшение качества услуг, сообщил он журналистам во время пресс-конференции, которая состоялась в региональном правительстве.

По словам министра, с 2019 года в отрасли произойдет ряд изменений в нормативной части, которые должны сподвигнуть медицинские учреждения работать качественнее и усерднее. В частности, необходимо повышать престижность профессии, а также улучшать качество услуг в районах Алтайского края. Для этого с января 2019 года будут начислять по-новому заработную плату. Так, окладный фонд будет увеличен почти в два раза, что позволит врачам гарантированно по итогам месяца получать высокую зарплату и не зависеть от стимулирующих выплат.

Среди самых острых проблем, по мнению Дмитрия Попова, — рост смертности из-за онкологических болезней. По этому показателю Алтайский край находится на первом месте по стране. Как следствие, до конца года будет принята и утверждена новая модель работы краевого онкологического центра "Надежда". Задача министерства — минимизировать время от подозрения на заболевание до начала специализированного лечения. Ожидается, что за 20 дней с момента жалобы пациента врачу в поликлинике необходимо провести все нужные обследования и назначить курс лечения. При этом сами обследования в Барнауле должны длиться не более двух дней, а жители Барнаула сами смогут записываться дистанционно на удобное для них время, а не ждать направления и свободного талона. Дмитрий Попов признал, что нельзя, чтобы человек 5 дней проходил анализы и сидел в очередях к врачу, когда это можно сделать за один день. По такой же схеме будет работать с 2019 года и Диагностический центр.

Также Дмитрий Попов заявил о необходимости обеспечить равные права для граждан крупных городов и районов. Так, для борьбы с инфарктами и острым нарушением мозгового кровообращения будут прописаны определенные временные интервалы, в которые помощь должна быть оказана. Специалисты краевого кардиоцентра будут дистанционно при необходимости координировать врачей в районах Алтайского края, чтобы максимально оперативно оказать первичную помощь. Министр отметил, что при той транспортной доступности и логистике, которая существует в Алтайском крае, невозможно делать медицинские услуги доступными только в Барнауле. Поэтому будут создаваться специализированные межрайонные медицинские центры, где жители сельской местности будут получать узкие медицинские услуги, включая консультации онкологов, кардиологов и невропатологов.

"Мы сейчас готовим паспорта этих самых центров. Мы как раз определим перечень специалистов и оборудование, необходимое для этих заведений. Эти специалисты будут определять тактику лечения пациентов и при необходимости дистанционно консультироваться с краевыми учреждениями… Я думаю, что поступательные движения позволят нам продвинутся в решении этих задач", — отметил Дмитрий Попов.

Ожидается, что таких межрайонных медицинских центров будет не менее 8. Точно они появятся в Бийске, Славгороде, Рубцовске и ряде крупных районов Алтайского края. В целом, характеризуя состояние медицинской сферы, доставшейся Дмитрию Попову после госпожи Ирины Долговой, ушедшей на повышение, министр отметил, что "пациент скорее жив, чем болен".

"У нас хорошие врачи и ресурсная база. Просто необходимо "перенастроить" организационные моменты и взглянуть на проблему с иной стороны, чтобы найти пути ее решения в существующих условиях. Я думаю, что реально те изменения, которые мы перед собой поставили — горящие глаза у врачей — я вижу при встрече. У меня больше позитивных ожиданий", — заключил Дмитрий Попов.