Фото: министерство здравоохранения Алтайского края
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что сфере нужная некая "перезагрузка", а первостепенной задачей на этом посту он видит борьбу со смертностью и улучшение качества услуг, сообщил он журналистам во время пресс-конференции, которая состоялась в региональном правительстве.
По словам министра, с 2019 года в отрасли произойдет ряд изменений в нормативной части, которые должны сподвигнуть медицинские учреждения работать качественнее и усерднее. В частности, необходимо повышать престижность профессии, а также улучшать качество услуг в районах Алтайского края. Для этого с января 2019 года будут начислять по-новому заработную плату. Так, окладный фонд будет увеличен почти в два раза, что позволит врачам гарантированно по итогам месяца получать высокую зарплату и не зависеть от стимулирующих выплат.
Среди самых острых проблем, по мнению Дмитрия Попова, — рост смертности из-за онкологических болезней. По этому показателю Алтайский край находится на первом месте по стране. Как следствие, до конца года будет принята и утверждена новая модель работы краевого онкологического центра "Надежда". Задача министерства — минимизировать время от подозрения на заболевание до начала специализированного лечения. Ожидается, что за 20 дней с момента жалобы пациента врачу в поликлинике необходимо провести все нужные обследования и назначить курс лечения. При этом сами обследования в Барнауле должны длиться не более двух дней, а жители Барнаула сами смогут записываться дистанционно на удобное для них время, а не ждать направления и свободного талона. Дмитрий Попов признал, что нельзя, чтобы человек 5 дней проходил анализы и сидел в очередях к врачу, когда это можно сделать за один день. По такой же схеме будет работать с 2019 года и Диагностический центр.
Также Дмитрий Попов заявил о необходимости обеспечить равные права для граждан крупных городов и районов. Так, для борьбы с инфарктами и острым нарушением мозгового кровообращения будут прописаны определенные временные интервалы, в которые помощь должна быть оказана. Специалисты краевого кардиоцентра будут дистанционно при необходимости координировать врачей в районах Алтайского края, чтобы максимально оперативно оказать первичную помощь. Министр отметил, что при той транспортной доступности и логистике, которая существует в Алтайском крае, невозможно делать медицинские услуги доступными только в Барнауле. Поэтому будут создаваться специализированные межрайонные медицинские центры, где жители сельской местности будут получать узкие медицинские услуги, включая консультации онкологов, кардиологов и невропатологов.
"Мы сейчас готовим паспорта этих самых центров. Мы как раз определим перечень специалистов и оборудование, необходимое для этих заведений. Эти специалисты будут определять тактику лечения пациентов и при необходимости дистанционно консультироваться с краевыми учреждениями… Я думаю, что поступательные движения позволят нам продвинутся в решении этих задач", — отметил Дмитрий Попов.
Ожидается, что таких межрайонных медицинских центров будет не менее 8. Точно они появятся в Бийске, Славгороде, Рубцовске и ряде крупных районов Алтайского края. В целом, характеризуя состояние медицинской сферы, доставшейся Дмитрию Попову после госпожи Ирины Долговой, ушедшей на повышение, министр отметил, что "пациент скорее жив, чем болен".
"У нас хорошие врачи и ресурсная база. Просто необходимо "перенастроить" организационные моменты и взглянуть на проблему с иной стороны, чтобы найти пути ее решения в существующих условиях. Я думаю, что реально те изменения, которые мы перед собой поставили — горящие глаза у врачей — я вижу при встрече. У меня больше позитивных ожиданий", — заключил Дмитрий Попов.
Комментарии
Улучшают. Теперь все выпускники мед университета будут терапевтами, поскольку ординатура стала практически недоступной . Бюджетных мест почти нет, год ординатуры больше 200тысяч. Узких специалистов просто не будет. Видимо, терапевты будут и оперировать, и роды принимать
Узкими специальностями в ускоренном варианте овладеют фельдшера, фельдшер - офтальмолог, фельдшер -инфекционист, и др., а в дальнейшем фельдшер-терапевт, и фельдшер -хирург, таким образом, решится вопрос с узкими специалистами, да и ставочки фельдшерские поменьше чем врачебные, экономия ...
где, где у нас пациент жив????? Вот у нас, в Кулунде- где он вообще, этот ваш пациент??? Вы в районах бывали ,господин министр? Или все больше в Белокуриху и по ветке? Больницы в таком состоянии,будто война не в Сирии и Украине. а у нас. на Алтае. Без слез не взглянешь, без содрогания не войдешь! А уж про " специалистов" вообще молчу!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зачем перезагрузка? шойхет говорил что, на Алтае медицина на европейском уровне, или брехал
Глаза,говоришь,горят у врачей? В них ненависть и бешенство к чиновникам
Здравоохранение Алтайского края одно из лучших в стране. Качество медицинской помощи в регионе оказывается на уровне лучших европейских клиник. Новейшие медицинские технологии доступны каждому жителю края, даже проживающему в отдаленных районах. И этих результатов удалось добиться за последнее десятилетие. О достижениях в сфере здравоохранения Алтайского края ИА "Амител" рассказал патриарх отечественной медицины, заведующий кафедрой факультетской хирургии с курсом хирургии ФПК и ППС АГМУ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РФ, дважды лауреат в области науки и техники Алтайского края Яков Наумович Шойхет.
10.12.2018 17:43
- гость -
где, где у нас пациент жив????? Вот у нас, в Кулунде- где он вообще, этот ваш пациент??? Вы в районах бывали ,господин министр? Или все больше в Белокуриху и по ветке? Больницы в таком состоянии,будто война не в Сирии и Украине. а у нас. на Алтае. Без слез не взглянешь, без содрогания не войдешь! А уж про " специалистов" вообще молчу!!!!!!!!!!!!!!!!!
Выфсёврёте, а вы докажите! На Украине ещё хуже, во всём виноваты американцы!
пациент не жив или мертв, он уже в прах обратился
Популизм чистой воды- пациент, услуги, межрайонные центры. ОНМК больными забиты все нейрососудистые отделения в городе и собираются еще всех из районов вывозить. Кто и где их лечить будет? Зато отчитаться можно.
Хочу в тот Алтайский край, про который сочиняет Шойхет, а то я в каком-то другом живу что ли.
Нет слов! Льготных лекарств как не было. так и нет. Сотрясение воздуха, господин Дмитрий Попов!
А кто то задумывался над тем, что в бесплатной медицине нет ничего бесплатного, ведь по сути каждый работающий платит каждый месяц за эту медицину.
Возьмем среднюю зарплату по Барнаулу 15000 рублей, 5,1% взнос в фонд ФФОМС, а это 765 рублей каждый месяц. В той же самой Чехии страховка для нерезидента, аналог нашего ОМС обходится в 1137 рублей в месяц и это при минималке в чуть более 50 т.р. а при средней в 130 т.р.
Про Камень ни слова, как будто место проклятое, тут тоже центр нужен.
10.12.2018 18:54
- гость -
Про Камень ни слова, как будто место проклятое, тут тоже центр нужен.
Денег нет , но вы держитесь!
10.12.2018 18:54
- гость -
да оно везде в крае такое место- проклятое. с точки зрения медицины.
хотя, не только медицины
Томограф починили в 11-ой? Полгода не работает, пациентов с инсультами по городу катают