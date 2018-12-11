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Стала известна новая плата за вывоз мусора в Славгороде и соседних районах

, ИА "Амител"
С 2019 года за эту услугу придется платить всем жителям и организациям

Управление по ценам и тарифам Алтайского края установило тариф на вывоз твердых коммунальных отходов для Славгорода и ряда соседних сел. Действовать он будет с 2019 года.

Данный тариф коснется всех жителей Славгорода, Ярового, Благовещенского, Бурлинского, Кулундинского, Ключевского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского и Хабарского районов.

Итак, стоимость вывоза и захоронения ТКО на одного человека в месяц составит:

  • IV класс опасности — 111,43 рублей,
  • V класс опасности — 106,42 рублей.

В основном жители выбрасывают в мусорные контейнеры отходы четвертого класса опасности, так что ежемесячная плата для многих будет на уровне 111 рублей 43 копеек. Подчеркнем, что это плата только за одного человека. Если в квартире или дома прописаны три человека, то платить придется в три раза больше.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Алтайском крае изменится система вывоза мусора. Если раньше в одном населенном пункте это могли делать несколько разных компаний, то теперь за всю работу будет отвечать только одна — так называемый региональный оператор. 

В Алтайском крае семь зон, у каждой свой регоператор. Только он имеет право организовывать работу по вывозу мусора (вывозить сам или нанимать субподрядчика), и именно он получает плату за мусор от жителей и организаций. В Славгородской зоне, куда входят вышеперечисленные города и районы, это ООО "Позитив 88". Также по федеральному закону теперь платить за вывоз мусора придется всем образователям отходов. Даже тем, кто раньше никогда не платил и вывозил мусор сам. Но прежде чем собирать плату, регоператор должен наладить вывоз мусора.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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