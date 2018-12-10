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Министерство социальной защиты Алтайского края готово разместить постояльцев частного пансионата в селе Советское в государственных домах-интернатах, заявила на оперативном совещании в правительстве министр социальной защиты региона Наталья Оськина.
Напомним, что в ближайшее время частный пансионат в селе Советское может быть закрыт ввиду судебных тяжб с Бийской епархией.
Как указывают краевые власти, в данный момент в доме ветеранов проживают 17 пожилых людей, нуждающихся в уходе.
"Директору частного учреждения предложена помощь в оформлении пожилых людей в государственные дома-интернаты. В частности, постояльцев готов принять ближайший к пансионату Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов. По информации управления социальной защиты населения Советского района, на 10 декабря пожилые люди находятся в пансионате. Руководитель частного Дома ветеранов не рассматривает возможность расселения постояльцев в государственные учреждения", — отмечает пресс-служба краевого правительства.
Между тем, региональное Минсоцзащиты готово помочь с оформлением, доставкой и размещением постояльцев частного пансионата в краевые государственные учреждения. Ситуация находится на контроле главы министерства.
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