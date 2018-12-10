Томенко поручил создать на Алтае резерв обогревателей на случай аварий

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в понедельник, 10 декабря, на оперативном совещании в правительстве региона дал поручение создать резерв обогревателей и дизель-генераторов на случай устранения коммунальных аварий, сообщается на официальном сайте края.
Напомним, 8 декабря произошло повреждение тепломагистрали в Октябрьском районе Барнаула. В зону отключения попали 55 многоквартирных и 245 частных жилых домов с населением около 12 тысяч человек, а также два детских сада, две школы, три медицинских учреждения, Алтайский государственный колледж и его общежитие, 4 административных здания.
"На месте аварии была развернута оперативная группа городской администрации. Постановлением администрации Октябрьского района был введен режим повышенной готовности, проведено заседание городской комиссии по ЧС", — доложил на совещании глава Барнаула Сергей Дугин.
Он отметил, что были проведены работы по демонтажу поврежденного участка трубы: "Полностью сварочные работы завершились в 4 часа 23 минуты 9 декабря. После этого началось заполнение системы теплоснабжения".
После Томенко поручил рассмотреть возможность создания резервного фонда специальных средств для поддержания комфортной температуры в домах жителей на случай подобных нештатных ситуаций.
"Инфраструктура ЖКХ у нас обширная, поэтому необходимо подумать над дополнительной поддержкой жителей в таких ситуациях, которые периодически происходят. Стоит создать запас обогревателей, рассмотреть возможность использования дизельных электростанций в случаях, когда электросети не выдерживают нагрузки", — дал задание Томенко.
Комментарии
И к обогревателям в придачу несколько сотен пожарных-волонтеров. как вы любите!
Алтайско-красноярский Гарри-Потер обладает большими способностями в области Защиты от Тёмных Искусств. Уже на первом сроке он научился вызывать Патронуса с обогревателями и дизель-генераторами.