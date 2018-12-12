С принятием закона о долевом строительстве строительные компании страны вынуждены пересмотреть модели финансирования строящихся домов. Эти задачи возникли и перед ИСК "Союз". Об этом и многом другом речь шла во время эфира на радио Эхо Москвы Барнаул (69.11 УКВ) с заместителем руководителя компании Еленой Греб.

Ведущий: Елена, как вы оцениваете уходящий 2018 год? Что можете сказать о развитии вашей сферы в экономике края?

Елена Греб: Хотелось бы отметить недавние события, которые мы презентовали нашим коллегам из Союза промышленников, и рассказать о нашем вкладе в развитие недвижимости края. Сегодня наша компания на КЖБИ-2 осваивает современные немецкие технологии, и уже второй год мы занимаемся модернизацией цеха по производству железобетонных плит. Немецкое оборудование позволяет нам выпускать нестандартные изделия, например, плиты со встроенными вентиляционными блоками. Конечно же, главный показатель для нас — это качество, поэтому панель, выходя из кассетной установки, абсолютно гладкая. Здесь мы говорим об эффекте не столько на производстве, сколько на стройке, при монтаже. У нас отпадает необходимость в отделке, и человек, заходя в квартиру, может наносить первый слой штукатурки и спокойно клеить обои.

Вед.: То есть фактически панели сразу же готовы под отделку?

Е.Г.: Да. Соответственно, мы увеличили мощность. И на сегодняшний день наш завод может выпускать до двухсот тысяч железобетонных квадратных метров. Тем самым мы закрываем всю нашу потребность. В 2019 году мы планируем увеличивать количество введенных квадратов, и наше новое оборудование нам в этом очень сильно поможет.

Вед.: Сколько домов вы построили для жителей Алтайского края, Барнаула и Новосибирска?

Е.Г.: В этом году это порядка 10 домов. При этом в городе Новосибирске мы увеличиваем число вводимых квадратных метров. На самом деле, мы заняли там хорошую нишу, потому что рынки совершенно разные. Если в Барнауле достаточно плотная конкуренция в плане качества и проектов, которые мы здесь реализуем, то в Новосибирске сегмент разбился на три части: там либо совсем эконом жилье, либо жилье среднего уровня, либо бизнес. Новосибирск — город-миллионник, и возможности у людей там совершенно другие. Мы развиваемся в нашей нише жилья среднего сегмента, видим большой спрос, поэтому и увеличиваем строительство фактически в два раза, это наша главная цель на 2019 год.

Вед.: Каким вы видите 2019 год? Что здесь будет происходить в вашей отрасли, конкретно с вашей компанией?

Е.Г.: На территории Барнаула в 2019 году, прежде всего, будут реализовываться наши новые проекты. Не так давно мы выиграли тендер — участок в 2038 квартале. Он расположен очень удачно, напротив ледовой арены, которая также недавно открылась.

Вед.: Это район на пересечении Павловского тракта и улицы Попова?

Е.Г.: Да, это Павловский тракт, квартал находится за старой "Лентой". Так как мы каждый год стремимся к чему-то новому, в том числе и в вопросах качества, поэтому мы, в первую очередь, думаем о наших потребителях. Так вот, открою небольшой секрет: в этом квартале мы будем строить большой бассейн. Это будет отдельный объект, порядка двух тысяч квадратных метров. Наши будущие жители 2038-го квартала, название которого пока еще держится в секрете, и наши маркетологи над этим очень скрупулезно работают, смогут водить ребятишек в бассейн либо же ходить туда сами. Через дорогу располагается ледовая арена, где дети смогут также заниматься. Сегодня наш потребитель задумывается о своем будущем и о будущем своих детей, поэтому очень удобно, когда все близко и под рукой.

Вед.: Получается, что вы решаете некоторые социальные задачи. В той части Барнаула и в самом деле очень нужен бассейн.

Е.Г.: Да. Тем более что бассейн будет доступен всем, не будет, как у нас сейчас модно, дорогих клубных карт.

Вед.: Если говорить о качестве жилья, как правильно и по каким критериям нужно учитывать и оценивать надежность застройщиков? По каким критериям нужно подбирать себе квартиру? На рынке довольно предложений от застройщиков.

Е.Г.: В первую очередь, с учетом введения нового закона (имеется в виду закон об усилении с 1 июля 2018 года контроля в долевом строительстве жилья. — прим. ред.)

Вед.: C какими трудностями застройщики столкнулись в связи с законом о долевом строительстве?

Е.Г.: Наша компания никаких трудностей не ощутила, пока мы работаем по старой схеме. Впрочем, как и большинство других крупных застройщиков. Что касательно малых застройщиков, с которыми были проблемы, то они отсеиваются, потому что не проходят по тем критериям, которые заложены в регламентах. На самом деле, хоть все и говорят, что закон создает трудности, наша компания считает, что это — правильный путь, и государство в этом случае встает на защиту потребителя. С 1 июля 2019 года все будут работать по новой схеме, и мы уже сейчас перешли на специализированные счета в банках. Мы выбрали для нашей компании свою стратегию, мы будем строить за свой счет, то есть без привлечения банковского финансирования — это наша главная задача, так как это сокращает сроки строительства. Мы будем предлагать нашему населению уже готовые объекты, здесь не будет никаких рисков ни у органов власти, ни у дольщиков.

Вед.: Собственно говоря, все риски вы берете на себя?

Е.Г.: Да, мы будем строить за свой счет, вводить дом и продавать квартиры по схеме купли-продажи. Что касается советов по выбору жилья, мы понимаем, что данный процесс для покупателя — это огромная ответственность, которая всегда сопровождается огромным напряжением. Сейчас век цифровых технологий, а не сарафанного радио, поэтому человек способен самостоятельно получить информацию и сделать для себя выводы. Аналитики нам рассказывают о том, что процесс покупки квартиры занимает от 2-х до 4-х месяцев, то есть человек находится в поиске, он смотрит, сравнивает, принимает решение. Сегодня большинство строительных компаний в Барнауле строят свою рекламную компанию, апеллируя страхом, то есть это курс рубля, нестабильность банков, ипотечные ставки, всевозможные причины, но наша компания принципиально не использует такие инструменты. Мы всегда говорим о семейных ценностях, о благоустройстве, эргономике пространства, в котором человек будет жить в дальнейшем. Я считаю, тем самым человек делает для себя определенные выводы и принимает решение.

Вед.: Что касается цен на жилье, какого ценового сегмента вы предлагаете жилье сегодня?

Е.Г.: С учетом того, что несколько месяцев назад мы презентовали жилой комплекс "Новая высота" и активно его строим и реализовываем, то здесь мы говорим о сегменте бизнес-класса, но у нас есть и бюджетное жилье.

Вед.: Где находится жилой комплекс "Новая высота"?

Е.Г.: "Новая высота" находится в границах улиц Энтузиастов и Попова, здесь уже обжитый квартал, через дорогу находятся садики и школы, то есть проблем с устройством детей у населения не будет. Дома будут из керамического кирпича, с подземной парковкой, с закрытым двором. Мы постарались сделать максимум зеленых насаждений, чтобы проживание было достаточно уютным. Когда человек принимает решение о выборе квартиры, необходимо обращать внимание на квартальную застройку, потому как в нашем городе есть определенные проблемы с землей. Застройщики пытаются точечно выкупать объекты в частном секторе, и у них практически нет возможности для реализации внутридворового пространства, инфраструктуры. Мой совет как человека, который выбирал бы квартиру для себя и своей семьи, рассматривать квартальные застройки, потому что они намного уютнее и удобнее.

Вед.: Какие квартиры сейчас пользуются наибольшим спросом у покупателей?

Е.Г.: Мы заметили, что малогабаритные квартиры-студии уже ушли, и здесь нашему настоятельному сообществу хотелось бы сказать, что мы живем не в мегаполисе, а в маленьком городе, для которого это уже является не актуальным. К примеру, большие города, такие как Москва и Питер, где люди активно переезжают, им нужно пожить временно, для них маленькие квартирки актуальны, но это уже отошло. Сейчас человек выбирает полноценные большие однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Буквально за последний месяц мы с отделом продаж увидели, что трехкомнатные квартиры стали пользоваться спросом — человек выбирает пространство для жизни. Хотелось бы еще отметить, что изменился портрет покупателя, сегодня это семейные пары и молодые люди от 30 до 35 лет, чаще всего, с двумя детьми. Эти семьи используют материнский капитал при покупке квартиры.

Вед.: Что касается цен, будут ли они расти в следующем году или же они будут стабильны?

Е.Г.: На сегодняшний день цены на жилье, к сожалению, уже выросли. Рынок растет в цене, спрос очень большой, я предполагаю, что это связано с тем, что люди ожидают рост цен на жилье в следующем году и уже сейчас принимают решение о покупке квартиры. Цена будет расти и в связи с тем законом, о котором мы говорили ранее. Если до сегодняшнего дня мы привлекали средства дольщиков и на них строили объекты, то на сегодняшний день схема выстроена так: мы привлекаем средства дольщиков, но тратить их права не имеем, поэтому берем в банке кредит под ставку и строим за счет кредитных средств. Так нас обязывает новый закон. Соответственно, неминуем рост цен как минимум на 6%.

Вед.: Куда будет развиваться город в 2019 году? Ведь кажется, что все участки уже купили и застроили. Барнаул очень хорош в этом смысле, он растет, расцветает, появляются красивые кварталы. И все же, есть зоны для роста?

Е.Г.: Город будет расти в сторону нашего аэропорта — там еще есть кварталы, которые не разыграны. И в будущем, как я думаю, наши власти будут выделять именно там участки под застройку. Как говорили еще лет 10 назад, центр будет находится там, где построили торговый центр "Европа". На сегодняшний день мы понимаем, что центр действительно смещается.

Вед.: На мой взгляд, здесь необходимо решать вопрос с логистикой, с транспортными развязками. Ведь выбирая жилье, человек задумывается о том, как ему добраться на работу, как это будет связано со старым центром. Здесь возникают серьезные вопросы. Поэтому обращаемся к городу и властям, чтобы данный вопрос всё-таки был в приоритете. Если вернуться к качеству ваших домов, какие еще материалы используются при строительстве, есть ли какие-то инновационные?

Е.Г.: С учетом того, что наше предприятие основано на базе железобетонного завода КЖБИ-2, то этот материал у нас все равно останется. Однако мы будем смотреть и пробовать развитие в кирпиче, возможно, использовать какие-то новые материалы. Наши инженеры постоянно ездят как в европейскую часть России, так и в страны Европы, привозят оттуда уникальные фасадные решения. Мы постоянно находимся в поиске. Мы стремимся к тому, чтобы наши дома с каждым годом становились все краше, лучше. В панельном доме мы решили проблему шумоизоляции. Если раньше были такие жалобы о том, что слышно соседей, то сейчас наши клиенты, когда мы задаем такие вопросы, говорят, что звукоизоляция стала в разы лучше. Качество для нас первый показатель, который мы улучшаем.

Вед.: Есть ли такое ощущение, что в какой-то момент люди остановятся и перестанут покупать квартиры, потому что всё уже куплено? Казалось бы, столько домов, жилья, такой большой объем рынка, как вы и ваши маркетологи изучаете эту тему?

Е.Г.: Такого страха и опасений у нас нет, потому что мы наблюдаем, как наши семьи мигрируют. Если, например, на "Временах года" у нас люди покупали однокомнатные квартиры либо маленькие "двушечки", то сейчас, в "Новой высоте", у нас процентов 30 клиентов, которые хотят расшириться, улучшить свои пространства. Это говорит о том, что люди доверяют, возвращаются. К примеру, молодые люди в браке 3-4 года, затем у них появляется ребенок и... необходимость расшириться. Мы предлагаем этим семьям такие возможности. И многие охотно ими пользуются. Поэтому опасений в том, что люди уйдут к другим застройщикам, на сегодняшний день нет.

Вед.: Еще один вопрос из серии "полезное". Елена, скажите, когда лучше покупать квартиру, перед Новым годом или после?

Е.Г.: Я считаю, что спешка здесь не нужна, нет и особой разницы цен в определенный период: в январе никаких скидок и акций в строительной отрасли ожидать не стоит. Я бы всё-таки посоветовала обдуманно принимать решения, потому что большинство берут квартиры в ипотеку, и очень сложно потом что-то поменять. Принимайте взвешенные решения, обязательно посетите строительные объекты, отделы продаж застройщиков, чтобы убедиться, что это именно то, что вам нужно. Что касательно временных рамок, то я считаю, что их нет.

Вед.: У ИСК "Союз" существуют ли какие-то точки продаж непосредственно на объектах?

Е.Г.: На каждой строительной площадке у нас есть отделы продаж, где менеджеры проведут консультацию и, если это возможно по строительным разрешениям, сводят вас на строительную площадку. В квартале "Времена года" у нас можно посмотреть полностью обустроенную квартиру: там предоставлена и мебель, и бытовая техника, чтобы человек попал в среду, в которой он, возможно, будет жить. Также хотелось бы отметить, что мы работаем над своими ошибками и умеем их признавать. Мы открыли отдел качества, он занимается проблемами, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации наших объектов, помимо этого сократились и сроки ответа по ним, здесь мы шагнули немного вперед, повышаем свой клиентский сервис.

Вед.: Интересный момент, который не все застройщики используют. Как это работает и что происходит дальше?

Е.Г.: К примеру, в ходе эксплуатации объекта что-то выходит из строя: например, после сильных морозов, может, как это называется, "заплакать окно". В данном случае человек обращается в отдел качества, оставляет свою заявку, а специалист отдела качества ее обрабатывает, связывается с инженерами, назначает время встречи и следит за ходом исполнения этой заявки. Человеческий фактор никто не отменял, поэтому здесь мы их четко контролируем и следим за тем, чтобы все заявки рассматривались быстро.

Вед.: По поводу планировок, вы продолжаете с ними работать или вы взяли какую-то планировку и работаете с ней на протяжении всего времени?

Е.Г.: Мы однозначно меняем планировки, потому что мы смотрим на то, что пользуется спросом, что хочет наш потребитель и, естественно, под него подстраиваемся. Конечно, в панельных домах нам это сделать сложнее, так как у нас идет серия. А что касается кирпича, то здесь у нас есть пространство для творчества. На сегодняшний день мы разработали порядка десяти решений для каждой квартиры. То есть человек, приходя и выбирая двухкомнатную квартиру, может посмотреть подходящую для него планировку, он может поставить перегородку, если у него двое ребятишек, или, наоборот, объединить комнаты. То есть мы сами предлагаем решения, а человеку остается лишь выбрать.

Вед.: Видите ли вы какие-то проблемы в строительной отрасли, которые необходимо решать в 2019 году, или на сегодняшний день все проблемы решены и нет никаких преград для осуществления деятельности?

Е.Г.: Никаких преград мы не видим. Единственное, хотелось бы, чтобы наши органы власти в какой-то мере нам помогали: новый закон поставил нас в очень жесткие рамки, и если еще наши коллеги будут ставить нас в такие же рамки, то будет сложно. Мы работаем на благо нашего населения, поэтому здесь хотелось бы поддержки. Как говорится, придраться можно и к запятой, но где-то можно быть и более лояльным к застройщикам. Это единственный пункт, по которому хотелось бы обратиться.

Вед.: Елена, как для вас прошел 2018 год, что бы вы лично для себя отметили в нем?

Е.Г.: Мне хотелось бы отметить, что мы не стоим на месте, развиваемся, совершенствуем свое производство. Линия, которую мы привезли из Германии, стоит порядка полумиллиарда рублей, это большие вложения. Я считаю, что они окупятся. Нашим коллегам хотелось бы тоже пожелать, чтобы они не останавливались, улучшали свое качество. Главное наше достижение — рост объемов производства, которое каждый год мы увеличиваем на 30%. Если взять 2017 год, то это было 70-80 тысяч квадратных метров жилья, сейчас это 100-120, на следующий год мы планируем под 200. Это с учетом Барнаула и Новосибирска.

Вед.: Ну вот, задала вопрос про личное, а вы все равно про компанию.

Е.Г.: Для меня компания — это и есть личное, мы проводим здесь большую часть своего времени, и те цифры, к которым мы идем — это заслуга всех нас, мы ведь работаем в команде.

Вед.: Какие у вас ожидания и планы на 2019 год? Пойдете ли вы осваивать другие города, европейскую часть России?

Е.Г.: Нам бы очень этого хотелось, потому что цели для себя мы ставим амбициозные. Для этого у нас есть ресурсы, как материальные, так и интеллектуальные. Планы такие есть, и я думаю, что в 2019 году мы вам обязательно об этом расскажем. Хочется говорить об этом, когда будет конкретика, потому что сейчас мы все это только просчитываем. И как только что-то будет, мы вам с радостью об этом расскажем.