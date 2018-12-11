Вторник, 11 Декабрь, 06:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,24
€ 75,71
245923
Обь
49см -28

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Лоб в лоб: власти назвали тип самых смертоносных ДТП на дорогах Алтая

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
О печальной статистике летальных исходов при авариях рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов

Фото: www.autocar.co.uk

Около 86% случаев смерти на дорогах при сопутствующих обстоятельствах происходят при лобовых столкновениях. В большинстве случаев врачи "скорой помощи" просто не успевают спасти пострадавших. Об этом сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Одним из способов, как изменить ситуацию, он назвал привлечение вертолетов санитарной авиации, чтобы как можно быстрее доставить пострадавших в медицинские учреждения.

"Лобовые столкновения, увы, зачастую не оставляют шансов для медиков. Смертность на месте ДТП более 80%. Это, увы, мировая статистика. Здесь требуются не только медицинские мероприятия, но и в части безопасности дорожного движения. Необходимо использовать санитарную авиацию для транспортировки таких людей, которые пострадали в ДТП. Эти изменения будут внедрены в Алтайском крае", — сообщил Дмитрий Попов.

Ранее министр на заседании правительства Алтайского края предложил в рамках "БКАД" ставить на самых проблемных трассах отбойники, чтобы минимизировать возможность для столкновений. При этом, согласно статистике ГИБДД, количество ДТП на алтайских дорогах снижается.

Так, за 10 месяцев текущего года количество зарегистрированных ДТП уменьшилось на 7,3%. Число погибших уменьшилось на 13,4%, а раненых на 7,1%. По сравнению с 2012 годом смертность вообще снизилась на 18%. По итогам действия федеральной программы к 2024 году смертность на дорогах должна сократиться до 4 на 1000 человек.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
06:32
До кончиков пальцев: подборка идей для новогоднего маникюра 0
06:23
Как и где в Барнауле в 2018 году отремонтировали дороги: инфографика 0
06:14
Потепление до -5 градусов придет в Алтайский край 11 декабря 0
06:01
Лоб в лоб: власти назвали тип самых смертоносных ДТП на дорогах Алтая 0
04:57
Полицейские, трое суток забивавшие мужчину, лишь превысили полномочия 0
03:01
Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение во Франции 0
02:41
Документы россиян переведут в цифровой формат 1
01:37
Ученые создали горшок, которым управляет цветок и сам подвозит себя к свету 0
00:14
Российские ученые попробуют разгадать тайну эволюции жизни на Земле 0
23:34
Две группы во "ВКонтакте" заблокированы судом за обесценивание любви 0
23:14
Путин согласился перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток 0
23:05
Житель Мордовии устроил стрельбу в храме в поисках кабана 0
22:51
Медведев запретил продавать "Боярышник" дешевле алкоголя 0
22:36
Улюкаев оплатил назначенный ему штраф в размере 130 млн рублей 0
22:26
Путина и Трампа назвали претендентами на звание "Человека года" 0
21:51
Принимать ставки на детские соревнования запретят в России 0
21:29
Зарплата Порошенко уходит на налоги и тайную благотворительность 0
21:02
Сыгравший Голлума актер Энди Серкис сделал пародию на Терезу Мэй 0
20:51
Додона временно отстранили от обязанностей президента Молдавии 0
20:38
Прокуратуру просят проверить посещение министром МВД съезда "Единой России" 0
20:22
Флаг России и православный крест отвезут на самое дно Марианской впадины 3
19:52
Туристка приехала отдохнуть в Кисловодск и нашла там кран с коньяком 2
19:32
Полет на Марс сократит продолжительность жизни участников на 2,5 года 1
19:08
Коротко о главном: перестройка медицины, взятка иконой и упавшая елка
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 декабря
18:52
Ведомство Ольги "Не просили вас рожать" Глацких ликвидировано губернатором 1
18:34
Поставки питания для Росгвардии проверяет Главная военная прокуратура 3
18:17
Томенко поручил создать на Алтае резерв обогревателей на случай аварий 5
18:12
Как в Барнауле ликвидировали аварию, оставившую без тепла около 300 домов 1
17:53
"Ангарский маньяк" недоволен тем, что его лишили пенсии в 24 тысячи рублей 2
17:34
Картонные коробки поставили вместо тумбочек в больнице под Волгоградом 9
17:23
Найден способ расселения постояльцев переживающего суды пансионата на Алтае 0
17:14
Поставщиком сосисок и сарделек для Росгвардии заинтересовались силовики 12
17:02
"Пациент скорее жив": министр рассказал о "перенастройке" медицины на Алтае 23
16:48
Стоп-кадр. Барнаульские пирожки — очень особенные 0
16:34
Роспотребнадзор: помимо зефира в сладком новогоднем подарке нужна пастила 0
16:26
Бывшего главу УФМС на Алтае судят за особо крупную взятку иконой 4
16:12
Мороз ушел, "черное небо" осталось: штормпредупреждение продлили на Алтае 0
16:03
Володин: пренебрежение к правам человека подрывает основы развития 9
15:52
Что произошло со Львом Лещенко и как себя чувствует артист сейчас 1
15:46
Лучшие социальные бизнес-проекты Алтайского края назвали в Барнауле 1
15:33
МВД назвало самые распространенные нарушения ПДД в 2018 году 3
15:22
Два представителя алтайской "Единой России" вошли в Генсовет партии 0
15:14
Эксперты рассказали, на что россияне берут свой самый первый кредит 0
15:12
Не так страшен волк: подготовиться к ЕГЭ по математике удобно и выгодно 0
15:02
iPhone, пожар и Акинфеев: "Яндекс" назвал главные поисковые запросы 0
14:51
Силовое задержание "мошенников-решал" провел спецназ в Барнауле 3
14:40
В Алтайском крае впервые появился собственный министр спорта 10
14:31
Жители Алтая выручили попавшего в ДТП дальнобойщика с кошкой Шурой 2
14:23
Что произошло с "Жемчужной рекой" и почему туристы застряли на Хайнане 4
14:11
Партия помогла: губернатор Томенко о своем вступлении в "Единую Россию" 12

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.