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Около 86% случаев смерти на дорогах при сопутствующих обстоятельствах происходят при лобовых столкновениях. В большинстве случаев врачи "скорой помощи" просто не успевают спасти пострадавших. Об этом сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Одним из способов, как изменить ситуацию, он назвал привлечение вертолетов санитарной авиации, чтобы как можно быстрее доставить пострадавших в медицинские учреждения.
"Лобовые столкновения, увы, зачастую не оставляют шансов для медиков. Смертность на месте ДТП более 80%. Это, увы, мировая статистика. Здесь требуются не только медицинские мероприятия, но и в части безопасности дорожного движения. Необходимо использовать санитарную авиацию для транспортировки таких людей, которые пострадали в ДТП. Эти изменения будут внедрены в Алтайском крае", — сообщил Дмитрий Попов.
Ранее министр на заседании правительства Алтайского края предложил в рамках "БКАД" ставить на самых проблемных трассах отбойники, чтобы минимизировать возможность для столкновений. При этом, согласно статистике ГИБДД, количество ДТП на алтайских дорогах снижается.
Так, за 10 месяцев текущего года количество зарегистрированных ДТП уменьшилось на 7,3%. Число погибших уменьшилось на 13,4%, а раненых на 7,1%. По сравнению с 2012 годом смертность вообще снизилась на 18%. По итогам действия федеральной программы к 2024 году смертность на дорогах должна сократиться до 4 на 1000 человек.
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