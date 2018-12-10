Два дня без отопления в середине декабря провели жители более 50 многоквартирных и 240 индивидуальных домов в Барнауле. В субботу, 8 декабря произошел порыв на теплотрассе по ул. Водопроводная, 142. также без тепла оказались два детских сада, две школы, Алтайский государственный колледж с общежитием, три поликлиники, Дом культуры "Октябрьский".
Аварийные бригады в срочном порядке ликвидировали последствия аварии. Однако работы удалось завершить и запустить тепло в дома только сегодня днем. Как в Барнауле рабочие ликвидировали серьезную коммунальную аварию и насколько она была серьезной вы можете оценить, посмотрев опубликованное видео:
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