Туристка приехала отдохнуть в Кисловодск и нашла там кран с коньяком

Туристка, прибывшая в одну из здравниц Кисловодска, показала в своем Instagram необычный бювет, где помимо минеральной воды течет настоящий дагестанский коньяк, сообщает телеканал "360".
На кадрах виден большой круглый зал, по периметру которого находятся краны для подачи из источников различных минеральных вод. Однако один из кранов привлекает внимание больше остальных — он подписан как "дагестанский коньяк".
В подтверждение своих слов женщина открыла кран и налила себе в стакан немного жидкости, цветом коньяка.
В комментариях к публикации бювет с алкогольным напитком назвали "сказочным местом" и попросили женщину назвать санаторий, в котором она побывала. Автор ролика предположила, что после огласки этого места владельцы необычного бювета понесут наказание за свою "алкогольную инициативу". По этой причине точное местонахождение коньячного бювета не установлено.
Комментарии
— Ой, что деется! Вчера траншею рыли,
Так откопали две коньячные струи!
и чо? есть же в Турции алл инклюзив с алкоголем вдвое дешевле этого санатория .