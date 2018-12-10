Генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков на пресс-конференции 10 декабря объявил о том, что петербургское предприятие реализует "очень важную" задачу — построит аппарат, который сможет погрузиться в глубочайшее место на земной поверхности, сообщает "Фонтанка.Ру".
"Мы приняли предложение на строительство аппарата для погружения в Марианскую впадину. Проектирование будет делать проектное бюро, а строительство будем вести мы", — заявил Бузаков.
Подробнее о проекте на предприятии рассказать пока не смогли. Известно только, что проектирование начнется в 2019 году.
Ранее о планах спуститься на дно впадины на отечественном аппарате говорили путешественники Федор Конюхов и Артур Чилингаров. Постройка батискафа может занять около трех лет. Ожидается, что аппарат будет многоразовым. "Артур Николаевич и я погрузимся в Марианскую впадину. Он будет ставить там флаг Российской Федерации, а я, как православный священник, поставлю крест", — объяснял цели погружения сам Конюхов журналистам.
Марианская впадина, или Марианский желоб, — самая глубокая точка из известных на поверхности Земли, расположена на западе Тихого океана. В точке под названием "Бездна Челленджера" ее глубина достигает 10 994 метров ниже уровня моря.
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