Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 442 квадратных метра продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 26 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом расположен на участке в 12 соток на улице Хлеборобной. Автор объявления уточняет, что жилье продается в связи с переездом.
На первом этаже расположены просторная прихожая и холл, кухня, гостиная с камином, санузел, есть русский бильярд. На втором этаже – четыре спальни, холл, библиотека.
Также имеется гараж на две машины, баня, бассейн.
Комментарии
Побежала поляна от многоэтажного строительства
Снижайте ценник до цены квартир в окрестных многоэтажках, иначе придется продавать по цене строительного лома на вес.
все так безвкусно...