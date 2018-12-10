Конституционный суд Молдавии принял решение о временном отстранении Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны, сообщает "РИА Новости".
Временная отставка оправданна в связи с тем, что Додон отказался "выполнить конституционные обязательства" и не одобрил законы, утвержденные парламентом, заявил председатель КС Михай Поалелунжь.
"На основании 91-й статьи Конституции председатель парламента в качестве исполняющего обязанности президента подпишет указанные законы", — заявили в суде.
Решение признано окончательным. Оно не подлежит обжалованию.
Запрос о временной отставке Додона направили в КС спикер парламента Андриан Канду и депутат-демократ Сергей Сырбу. Они указали, что президент отказался подписать пять повторно одобренных парламентом законов.
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