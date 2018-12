Сыгравший Голлума актер Энди Серкис сделал пародию на Терезу Мэй

Актер из Великобритании Энди Серкис, исполнивший роль Голлума в фильмах "Властелин колец" и "Хоббит" по произведениям Джона Рональда Руэла Толкиена, выпустил пародию на премьер-министра страны Терезу Мэй, сообщает телеканал "360".

В видео Серкис в образе Мэй получает документы, касающиеся процедуры Brexit. Голосом Голлума он произносит фразу We wants it ("Нам это нужно").

О выходе из Евросоюза говорится как о "прелести", которой британцы намерены лишить премьер-министра посредством народного голосования.

"Мы в ужасном беспорядке, наш путь… Есть только один выход… Мы этого хотим. Нам это нужно!" — заявляет Серкис.

Таким образом Серкис поддержал идею о необходимости повторно собрать мнения жителей Великобритании о соглашении по процедуре Brexit.

Тем временем суд ЕС назвал условие, при котором страна сохранит свой статус в Евросоюзе. Это станет возможным, если Соединенное Королевство в одностороннем порядке откажется от выхода из ЕС.