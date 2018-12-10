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Принимать ставки на детские соревнования запретят в России

, ИА "Амител"
Соответствующий закон поддержал Комитет Совфеда по социальной политике

Фото: journalok.ru

Организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах запретят принимать ставки и способствовать заключению пари на результаты детско-юношеских спортивных соревнований. Соответствующий закон поддержал Комитет Совфеда по социальной политике, пишет "Парламентская газета".

Внимание парламентариев к "странному характеру некоторых официальных соревнований среди детей и юношей по футболу, то есть к проведению договорных матчей" ранее привлекло тренерское сообщество.

В сентябре 2014 года Россия подписала Конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями. Между тем, международные европейские структуры рассматривают договорные матчи как коррупцию.

Также закон обяжет спортивные федерации ежегодно размещать информацию об общей сумме средств, которые они получают в виде целевых отчислений от азартных игр и сведения об их распределении.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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