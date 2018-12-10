Путина и Трампа назвали претендентами на звание "Человека года"

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп оказались в шорт-листе претендентов на звание "Человека года" по версии Time, сообщает NBC.
В списке также оказались спецпрокурор США Роберт Мюллер, убитый саудовский журналист Джамал Хашукджи, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, супруга принца Гарри Меган Маркл, режиссер "Черной Пантеры" Райан Куглер и Кристин Блейзи Форд, обвинившая в домогательствах экс-кандидата на должность члена Верховного суда США Бретта Кавано.
Премию "Человек года" по версии журнала Time вручают ежегодно с 1927 года. Среди российских лауреатов Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.
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