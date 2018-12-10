Улюкаев оплатил назначенный ему штраф в размере 130 млн рублей

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев оплатил 130 миллионов рублей штрафа, который был назначен ему по делу о взяточничестве, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката осужденного Ларису Каштанову.
"Сбербанк снял арест со счета, мы перевели деньги на депозитный счет приставов. Теперь они должны зачислить эту сумму в доход государства", — сказала Каштанова.
В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 130,4 миллиона рублей. Его признали виновным в вымогательстве взятки у главы "Роснефти" Игоря Сечина. Улюкаев назвал дело сфабрикованным. Он начал отбывать наказание в тверской ИК-1 в начале июня.
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