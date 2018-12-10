Житель Мордовии устроил стрельбу в храме в поисках кабана

Житель Мордовии, облачившись в одежду священнослужителя, устроил стрельбу в храме, разлив по полу лампадное масло и вино, сообщает региональное агентство ИНФО-РМ.
Случай произошел в ночь на 10 декабря в селе Мордовские Парки. Отмечается, что к строящемуся храму святых бессребреников Космы и Дамиана жителя соседней деревни с ружьем привели следы кабана. Там нетрезвый охотник и решил продолжить поиски зверя, для чего разбил окно и залез внутрь.
Оказавшись в храме мужчина надел висящее там облачение и начал сооружать там импровизированный алтарь, который обложил иконами и горящими свечами. А потом устроил стрельбу по стенам.
Когда в помещение попала полиция, то увидела на полу круги из лампадного масла и красного вина. И крест на двери, нарисованный кагором.
Сдаваться охотник не желал. Отмечается, что его пришлось уговаривать три часа, подвезли даже его родителей. Требований мужчина не выдвигал, но и покинуть помещение отказывался. Потом все же выбросил ружье в окно.
При задержании охотник ударил полицейского колющим предметом церковной утвари. Страж правопорядка ранен, но его жизни ничего не угрожает — состояние пострадавшего стабильное.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям. Священнослужители надеются, что психиатрическая экспертиза даст оценку действиям охотника на кабана.
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