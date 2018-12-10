Путин согласился перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток

Президент России Владимир Путин согласился с предложением перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Песков подтвердил, что Путин одобрил соответствующее предложение врио губернатора Приморья Олега Кожемяко.
В середине октября Песков говорил, что в Кремле видят много факторов в пользу переноса столицы ДФО. Но при этом Песков обращал внимание на то, что "есть и другие точки зрения, а дискуссия о переносе столицы ведется уже давно".
Кожемяко отметил, что перенос столицы будет справедливым и правильным шагом, поскольку Владивосток много раз становился площадкой для проведения международных форумов, куда приезжают иностранные лидеры. По его словам, статус столицы принесет региону дополнительные ресурсы и должное внимание со стороны властей.
О том, что Владивостоку нужен статус города федерального значения, ранее также заявлялось. Упоминалось, что город ежегодно собирает 56 миллиардов рублей налогов, однако получает из этой суммы лишь 6 миллиардов.
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