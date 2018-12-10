В Красноярске суд постановил удалить ряд групп во "ВКонтакте" — в качестве одной из причин прокуратура указала обесценивание понятия любви. Соответствующее решение опубликовано на сайте региональной прокуратуры.
Как сообщается, прокуратура направила в суд два иска о признании информации, распространяемой в Сети, запрещенной к распространению в России.
Речь идет о ряде страниц "ВКонтакте", на "которых размещена ориентированная на несовершеннолетних информация, пропагандирующая отрицание семейных ценностей, обесценивание понятия любви как общезначимой культурной ценности".
Также паблики нарушали самоидентификацию подростка и вызывали аутоагрессию, отмечает ведомство.
Эксперты в области педагогики и детской психологии пришли к выводу, что распространение такой информации "деструктивно влияет на самосознание" личности подростка.
3 декабря Октябрьский райсуд Красноярска запретил перечисленные надзором страницы в соцсети. Теперь Роскомнадзор должен принять меры к блокировке.
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