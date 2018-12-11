Россия в рамках космического эксперимента "Нуклон-2" отправит на орбиту высокоточные спектрометры, с помощью которых ученые планируют узнать неизвестные факты об эволюции жизни на Земле, пишут "Известия".
Всего в космос будет отправлено 48 спектрометров. Все они были разработаны в НИИ ядерной физики имени Скобельцына. Запуск ракеты-носителя состоится не раньше 2022 года. Устройства планируется установить на спутник, который доставит их на орбиту.
Собранные аппаратами данные помогут ученым получить новую информацию о радиационном воздействии и его влиянии на биосферу, а также взрывах сверхновых звезд вблизи Солнечной системы.
С помощью спектрометров специалисты изучат тяжелые ядра в составе космического излучения. Все это даст ученым возможность смоделировать среду, в которой рождаются новые частицы, а также механизм их появления.
"От близкого взрыва сверхновой в Солнечной системе могли появиться элементы, необходимые для создания первичных условий возникновения простейших организмов", — сказал руководитель кафедры биологической эволюции МГУ имени Ломоносова Александр Марков.
Он подчеркнул, что радиация могла вызвать мутации, оказавшие большое влияние на эволюцию Земли.
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