Сотрудники Массачусетского технологического института создали горшок, который умеет подвозить цветок к источнику света, причем управляет им само растение, сообщает "N+1" со ссылкой на сайт института.
Инженеры Харпреет Сарин и Пэтти Мас создали небольшого робота в виде двухколесной платформы, на верхней части которой закреплен горшок для растения.
Особенность разработки заключается в способе управления движением. Горшок не использует свои фотодетекторы, а считывает биоэлектрохимические сигналы от самого растения
Для этого установлены две пары электродов. В каждой паре один электродов соединен с землей, а второй с листом или стволом.
В результате, после возникновения резкого внешнего импульса — такого, как включение лампы неподалеку, — робот регистрирует возникающий ток и едет к источнику света.
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