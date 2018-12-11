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Документы россиян переведут в цифровой формат

, ИА "Амител"
В цифровом профиле гражданина будут содержаться достоверные и актуальные данные

Фото: myaltai.com

Специалисты Центрального банка России совместно с компанией "Ростелеком" представили концепцию цифрового профиля граждан. В него будут входить электронные документы и актуальные данные из государственных информационных систем. Это позволит значительно ускорить процесс сбора бумаг для тех или иных целей, пишут "Ведомости".

В цифровом профиле гражданина будут содержаться достоверные и актуальные данные. Эту информацию с его согласия компании и учреждения смогут использовать на коммерческой основе. Представитель Центробанка заявил, введение новой системы позволит россиянам получать услуги быстрее и дешевле, чем раньше, а бизнес снизит операционные издержки.

Директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков сообщил, что создание системы обойдется примерно в три миллиарда рублей. Эти деньги планируется привлечь до 2021 года.

Согласование концепции системы запланирована на ближайшие дни. В платформу цифровых документов войдут системы идентификации, документы для получения согласий на обработку персональных данных, а также разработка интерфейса для доступа к собранной информации.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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