Документы россиян переведут в цифровой формат

Специалисты Центрального банка России совместно с компанией "Ростелеком" представили концепцию цифрового профиля граждан. В него будут входить электронные документы и актуальные данные из государственных информационных систем. Это позволит значительно ускорить процесс сбора бумаг для тех или иных целей, пишут "Ведомости".
В цифровом профиле гражданина будут содержаться достоверные и актуальные данные. Эту информацию с его согласия компании и учреждения смогут использовать на коммерческой основе. Представитель Центробанка заявил, введение новой системы позволит россиянам получать услуги быстрее и дешевле, чем раньше, а бизнес снизит операционные издержки.
Директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков сообщил, что создание системы обойдется примерно в три миллиарда рублей. Эти деньги планируется привлечь до 2021 года.
Согласование концепции системы запланирована на ближайшие дни. В платформу цифровых документов войдут системы идентификации, документы для получения согласий на обработку персональных данных, а также разработка интерфейса для доступа к собранной информации.
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