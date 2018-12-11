Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положение в стране, сообщает "РИА Новости".
Макрон принял подобное решение на фоне протестов "желтых жилетов". Он осудил насилие, проявленное в ходе манифестаций. По его словам, этим преступлениям нет оправданий.
Он подчеркнул, что "мы все видели игры оппортунистов, которые пытались воспользоваться искренним гневом…, мы видели политиков, чьи проекты заключаются в том, чтобы пошатнуть республику и устроить анархию".
Макрон отметил, что многие французы могут разделить гнев и негодование, но на самом деле он возник не из-за налогов, а по глобальным причинам.
Французский президент заявил, что считает гнев "справедливым", однако никакой гнев не оправдывает нападений на полицейских и жандармов, разрушений торговых точек и зданий.
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