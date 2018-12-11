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Полицейские, трое суток забивавшие мужчину, лишь превысили полномочия

, ИА "Амител"
Мужчине сломали девять ребер, пальцы на руках и ногах, пробили в трех местах череп, отбили внутренние органы и не только

Фото: ura.news

В Ленинском суде Нижнего Тагила вынесен приговор трем оперуполномоченным отдела полиции № 17, обвиненным в убийстве задержанного 41-летнего Станислава Головко, сообщает "URA.RU". Речь идет о полицейских: Дмитрии Панове, Егоре Ялунине и Анатолии Быкове.

27 сентября 2017 года Быков, Панов и Ялунин задержали ранее судимого 41-летнего Станислава Головко по подозрению в краже, к которой, как выяснилось позже, он не имеет отношения. Также выяснилось, что у полицейских просто "горел план" и им было дано указание быстро найти кого-нибудь подходящего. После трехдневного "допроса" в отделе полиции № 17 задержанный умер в больнице. Мужчине сломали девять ребер, пальцы на руках и ногах, пробили в трех местах череп (лобная кость, глазница и кость в районе носа и губы), экспертиза обнаружила у погибшего черепно-мозговую травму, множественные гематомы на теле, отбитые внутренние органы и не только. Стражи порядка, несмотря на видео с камер, утверждали, что мужчина прибыл к ним уже с такими травмами. Почти год они провели в СИЗО, а 18 сентября 2018 года их отпустили под домашний арест. Все это время они числились полицейскими, но были лишь отстранены от работы. Примечательно, что правоохранителей забавлял "человек-панда" с черными гематомами в районе глаз, который из-за серьезной травмы головного мозга уже начал нести бред, который они снимали на камеру телефона.

Судья не нашел оснований для обвинения по статье "умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть".

По статье "превышение служебных полномочий" Панов приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима, Ялунин получил три года четыре месяца колонии, Быков приговорен к трем годам двум месяцам общего режима.

Прокурор требовал для Панова и Ялунина по 13 лет колонии строгого режима, для Быкова 12 лет и 10 месяцев.

По решению суда полицейские будут лишены спецзваний. "Когда приговор после обжалования вступит в силу, должностные лица, о которых идет речь, будут уволены из МВД по отрицательным мотивам. Их непосредственные руководители еще до приговора по итогам служебной проверки были понижены", — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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