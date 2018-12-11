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Медведева попросили поддержать строительство водовода из Алтая в Китай

, ИА "Амител"
Китайцы считают, что в Алтайском крае есть обширные запасы воды, которыми следует поделиться

Фото: cheaptrip.ru

Китайское Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проект строительства водовода из Алтайского края в Китай, пишет РБК.

Предлагаемый проект строительства водовода включает два этапа. На первом, до 2026 года, предполагается построить первую очередь магистрального водовода Россия — Казахстан — Западный Китай мощностью 600-700 млн куб. м и сеть распределительных трубопроводов. На втором этапе, до 2040 года, могут быть реализованы "современные агротехнические" и другие проекты, направленные на "повышение эффективности водопользования на приграничных территориях Китая, Казахстана и России". Планируется также построить вторую очередь магистрального водовода, которая увеличит общую мощность до 1,8-2,4 млрд куб. м в год. Протяженность водовода из России в Китай составит, по оценкам экспертов, 1,2-1,5 тыс. км. Исходя из протяженности водовода не менее 1,2 тыс. км, бюджет первого этапа проекта — от $10,3 млрд до $13,4 млрд. Бюджет второго этапа (с 2027 по 2040 год) — до $70–75 млрд.

Как отмечается, в письме к Медведеву говорится, что ряд регионов Китая испытывает дефицит воды. Решить проблему планируется с помощью России. В качестве одного из вариантов китайцы предлагают межгосударственный проект по переброске воды из Алтайского края в Китай через Казахстан.

Китайцы считают, что в Алтайском крае есть обширные запасы воды. "Этот проект очень перспективный, и его следует реализовывать: это поможет Китаю решить проблему дефицита воды", — считает заместитель директора Центра мониторинга окружающей среды и подземных вод Министерства земельных и природных ресурсов Китая Чжао Госин.

Проект, в частности, он обсуждался на полях прошедшего в июне саммита ШОС и "получил политическую поддержку", утверждают авторы письма Медведеву. По их мнению, проект может стать частью китайской инициативы по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры "Один пояс и один путь".

Впрочем, как сообщили изданию в пресс-службе правительства, письмо с предложением поддержать строительство водовода в аппарат правительства РФ не поступало. В аппарате вице-премьера Алексея Гордеева, который курирует вопросы сельского хозяйства и природопользования, о такой инициативе также не знают. Сенатор Совфеда от Алтайского края, зампред комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Белоусов не слышал, чтобы в регионе серьезно обсуждалось строительство водовода в Китай. В администрации Алтайского края на запрос не ответили.

Между тем, как отмечает издание, идея построить большой водопровод в Китай не новая. Еще в мае 2016 года занимавший пост главы Минсельхоза Александр Ткачев на переговорах в Пекине предлагал обсудить проект по переброске воды в засушливый район Китая. Речь шла о поставке в СУАР 70 млн куб. м воды из Алтайского края: именно такой излишек образуется в регионе в результате весенних паводков.

О планах Китая построить водопровод протяженностью 1 тыс. км, чтобы вода из Байкала поступала в северную китайскую провинцию Ганьсу, писала в 2017 году The Guardian. Проект предложил Институт планирования и дизайна городов и сельской местности Ланьчжоу, чтобы решить проблему "мучительной жажды" в Ганьсу, где в 2016-м выпало только 380 мм осадков.

Также отмечается, что Алтайский край регулярно страдает от весенних паводков, в итоге сезонный избыток воды достигает 75-100 млн куб. м. В этом году только первая волна паводка нанесла хозяйствам и населению Алтайского края ущерб почти на 400 млн руб., а число пострадавших превысило 18 тыс. человек. Чтобы не нарушать естественный процесс воспроизведения водных ресурсов, годовой объем переброски воды с Алтая, по оценкам китайских экспертов, не должен превышать 1% совокупного стока. С учетом паводковых вод это не более 600 млн куб. м.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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