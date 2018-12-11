Фото: investigaterussia.org
Россиянка Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в работе иноагентом, согласна признать себя виновной по ряду пунктов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ABC News и соглашение Бутиной со следствием.
Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы, но приговор могут смягчить при продуктивном сотрудничестве со следствием.
Канал отмечает, что соглашение подписали 8 декабря, его должны представить на следующем заседании суда 12 декабря. Адвокат россиянки Роберт Дрисколл отказался комментировать документ.
Ранее обвинение и защита сообщили о переговорах касательно сделки обвиняемой со следствием, они заявили, что "оптимистично" настроены относительно возможного соглашения сторон.
На время рассмотрения вопроса о сделке со следствием россиянка останется в заключении.
Комментарии
Молодец Бутя, сдавай их всех!
Под пытками признание выбили, почему Россия не протестует, ведь девушка не виновна?!
08:49
- гость -
Под пытками признание выбили
Всего лишь грин-картой под носом провели. Ведь всем известно, что любой путиноид при виде грин-карты теряет волю.
Всего лишь грин-картой под носом провели. Ведь всем известно, что любой путиноид при виде грин-карты теряет волю.
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Для этого они и "работают". Накопить денег, купить недвижимость на западе и свалить из роиссии.
Просто ее пытают американским гражданством, злодеи!
11.12.2018 08:55
- гость
11.12.2018 09:16
гость
Всё в "точку"!!!!
С адвокатом с такой фамилией каши не сваришь...
И после этого продолжайте рассказывать страшные сказки про тоталитарный российский УФСИН и суд, и приводить как пример для подражания американские "демократические институты".
11.12.2018 08:49 - гость -
Что-то я не вижу демонстраций наших левозащитников у американского посольства, не публиковались гневные письма покойной Алексеевой и нынесидящего Пономарёва. Ах, да. она же не против Путина выступала, не русофобствовала, в храмах не плясала, её права защищать не нужно. В защите прав нуждаются только белоленточники да украинские террористы.
Да ладно вам. Просто у человека работа такая была - опасная. Отсидит за шпионаж, вернется обратно в Россию, премию получит и будет у нее все хорошо. А Путин в отместку пиндосовского шпиона поймает и надеюсь будет пытать.
09:31
- гость -
Ах, да. она же не против Путина выступала
Вот видишь, ты нет такой глупый.
09:42
- гость -
А Путин в отместку пиндосовского шпиона поймает и надеюсь будет пытать.
Пытать предоставлением гражданства, а шпион будет искренне хохотать.
Ах, да. она же не против Путина сосала
ой как распереживались по судьбинушке Машки