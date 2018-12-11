Фото: investigaterussia.org
Россиянка Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в работе иноагентом, согласно признать себя виновной по ряду пунктов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ABC News и соглашение Бутиной со следствием.
Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы, но приговор могут смягчить при продуктивном сотрудничестве со следствием.
Канал отмечает, что соглашение подписали 8 декабря, его должны представить на следующем заседании суда 12 декабря. Адвокат россиянки Роберт Дрисколл отказался комментировать документ.
Ранее обвинение и защита сообщили о переговорах касательно сделки обвиняемой со следствием, они заявили, что "оптимистично" настроены относительно возможного соглашения сторон.
На время рассмотрения вопроса о сделке со следствием россиянка останется в заключении.
Комментарии
Молодец Бутя, сдавай их всех!
Под пытками признание выбили, почему Россия не протестует, ведь девушка не виновна?!
08:49
- гость -
Под пытками признание выбили
Всего лишь грин-картой под носом провели. Ведь всем известно, что любой путиноид при виде грин-карты теряет волю.
Всего лишь грин-картой под носом провели. Ведь всем известно, что любой путиноид при виде грин-карты теряет волю.
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Для этого они и "работают". Накопить денег, купить недвижимость на западе и свалить из роиссии.