Фото: auto.de
Вторник, 11 декабря, начался в Барнауле с заторов в восемь баллов. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Так, наиболее загруженными оказались Павловский тракт на отрезке от пересечения с Малахова до Фурманова, улица Кутузова, Змеиногорский тракт, а также проспект Ленина от пересечения с улицей Северо-Западной до Кулагина. Скорость движения авто не превышает здесь 5-10 километров в час.
Кроме этого, пробки наблюдаются на отрезках улиц Попова, Юрина, Георгиева, Матросова, Власихинской, Малахова, Гоголя, Павловского тракта, а также проспектов Строителей и Калинина.
Кроме этого, в городе произошло четыре аварии. Автомобили столкнулись на перекрестках улиц Энтузиастов — Георгиева, Юрина — Малахова, Молодежная — проспект Ленина, а также на Змеиногорском тракте.
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