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Депутат Думы Василий Власов (ЛДПР) предложил создать в РФ централизованную систему сбора "ненужных" новогодних подарков, включая те, которые чиновники не могут принять из-за своей должности, и раздавать их малоимущим. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо парламентария.
Уточняется, что Власов направил документ главе Минтруда Максиму Топилину.
"Новогодние праздники — это время, когда граждане РФ много тратят деньги на подарки. Однако очень часто возникает ситуация, когда подарок не нравится одаряемому или ему не нужен. Или же, если говорить о государственных служащих, одаряемый не может принять подарок выше определенной стоимости в силу работы на определенной должности", — рассказал Власов, отметив, что в итоге множество вещей либо хранятся в уполномоченном органе с необходимостью дальнейшего выкупа, либо выкидываются, либо пылятся дома.
Депутат считает более эффективным решением данной проблемы создание централизованной системы сбора ненужных подарков, которые затем можно будет раздавать малоимущим и лицам, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. "Существующая же система никаким образом не направлена на помощь малообеспеченным гражданам", — пояснил парламентарий.
Комментарии
ага. бегут и тапочки теряют
Дарим подарки малоимущим, следом пускаем ОМОН, садим родителей за получение взятки, детей забираем в приют, дальше, на урановые рудники, забираем подарки, жильё, имущество. Профит!
Это способ передарить подаренную чинуше машину своему сыну или любовнице?
За копейку задавятся... Налоги бы хоть платили...
да пусть бульдозерами давят свои подарки-взятки, как продукты
Да-да малоимущим необходимы ручки, кружки и всякая сувенирна туфта
Дай вам боже, что нам негоже?