Фото: tvoybro.com
На "новогоднем огоньке" выступит рэпер Баста, он уже поучаствовал в съемках. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исполнителя.
"Я буду выступать в новогоднюю ночь на Первом канале, записал песню. Но в прошлом году я тоже выступал, там же сейчас другой формат, нет этих тухлых заседаний в закрытом помещении", — цитирует агентство слова рэпера.
Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что канал собирается приглашать рэперов на "новогодние огоньки", но не стал называть имена артистов.
Глава думского комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что обратится к руководителям федеральных каналов, в том числе Эрнсту, с просьбой в рамках "новогодних огоньков" выделять время для молодых рэперов.
Подчеркивается, что в 2018 году Первый канал собирается учесть музыкальные предпочтения разных категорий телезрителей. Также для съемок передачи пригласили большое количество режиссеров. Предполагается, что съемки завершатся в конце декабря. Имена других рэперов неизвестны, и, по версии издания, им не полагаются "специальные приглашения".
Агентство добавляет, что российские рэперы оказались в центре внимания после того, как в ряде регионов отменили концерты некоторых исполнителей, в том числе Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона". Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.
Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) провели концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски, которого на некоторое время задерживали.
Комментарии
Так всё-таки кто он? Баста? Нинтендо? Или Ноггано?
Это не магия, это Вася!
Я рэп только за припевы люблю......))