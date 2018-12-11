Фото: photosight.ru
В полиции эмирата Абу-Даби появятся специальные патрули на верблюдах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Gulf News.
По словам главнокомандующего полицией Абу-Даби Мухаммеда аль-Румейси, помимо обеспечения безопасности данный шаг направлен на сохранение традиций Эмиратов.
Аль-Румейси подчеркнул, что стражей порядка обучили "по самым высоким стандартам, чтобы выполнять свой долг по предотвращению преступлений и общению с публикой".
Патрули на верблюдах будут появляться не только в пустынной местности, но и в городах.
Комментарии