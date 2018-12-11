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В полиции Абу-Даби появились верблюжьи патрули

, ИА "Амител"
Этот шаг направлен на сохранение эмиратских традиций

Фото: photosight.ru

В полиции эмирата Абу-Даби появятся специальные патрули на верблюдах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Gulf News.

По словам главнокомандующего полицией Абу-Даби Мухаммеда аль-Румейси, помимо обеспечения безопасности данный шаг направлен на сохранение традиций Эмиратов.

Аль-Румейси подчеркнул, что стражей порядка обучили "по самым высоким стандартам, чтобы выполнять свой долг по предотвращению преступлений и общению с публикой".

Патрули на верблюдах будут появляться не только в пустынной местности, но и в городах.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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