Фото: barnaul.org
Доследственную проверку проводят в Барнауле в связи с получением девятилетней девочкой ожога ноги в луже.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, днем 10 декабря в районе поселка Восточный девочка получила ожог ноги, наступив в лужу с кипятком, которая образовалась в результате коммунальной аварии.
Ребенка доставили в больницу. Правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
горячая лужа кипятка дымится - издалека видно
ребенок в 10 лет шлепал по лужам специально или плоховидящая
естественный отбор
Откуда вы знаете, может там скользко после аварии или идти негде. Интересно другое, почему лужа не остыла на морозе, значит продолжает бежать кипяток?
по радио говорили, что малолетка сэлфиться полезла...
Откуда вы знаете, мы и предполагаем..
Так этой лужи там быть не должно. Остальное - лирика. Сама, не сама, толкнули, упала - это не отменяет факта .... соответствующих служб. А то у нас как обычно "самадуравиновата".
я извиняюсь девочка-то совсем плохая? если кипяток на улице в мороз не заметила.
Товарищи, вспомните себя в 9-10 лет (!), все лужи, все сугробы, все ямы излажены были!