С 10 декабря 2018 года сеть магазинов НОВЭКС запускает для своих покупателей глобальный розыгрыш. Главный приз — сертификат на путешествие номиналом 300 000 рублей! В розыгрыше от НОВЭКС у каждого будет шанс выиграть. Покупатель сам сможет увеличивать свои шансы на победу.
Что выиграем?
Разыгрывается 30 сертификатов на выходные в горах с размещением в уютном ЭКО-отеле "Алтика" и возможностью воспользоваться услугами массажа и SPA в отеле. Розыгрыш SPA-уикэнда в "Алтике" будет проходить ежедневно с понедельника по субботу! Чтобы выиграть, нужно совершить покупку в НОВЭКС на сумму от 500 рублей в чеке и зарегистрироваться на сайте.
Каждую неделю будут разыгрываться сертификаты на путешествия номиналом 50 000 рублей. Главный приз — 300 000 рублей на путешествие вашей мечты — найдет своего хозяина 13 января наступающего 2019 года. Чтобы выиграть сертификат на 50 тысяч, необходимо сделать минимум 3 покупки в сети НОВЭКС на сумму от 500 рублей в чеке. Если вы претендуете на главный приз, нужно будет посетить магазин не менее 5-ти раз, также совершая покупки не менее чем на 500 рублей. Обязательное условие — совершать покупки с применением бонусной карты НОВЭКС.
Как увеличить шансы на победу?
Чем чаще вы совершаете покупки от 500 рублей в магазинах НОВЭКС с использованием бонусной карты, тем выше ваши шансы на победу! В розыгрыше будут участвовать все ваши чеки. Для участия в розыгрыше путешествий вам нужно будет всего один раз зарегистрировать свою бонусную карту НОВЭКС, указав номер телефона, на сайте! Останется только чаще совершать покупки. Желаем удачи!
Организатор розыгрыша: ООО "НОВЭКС". Розыгрыш проводится с 10 декабря 2018 года по 13 января 2019 года. Полные правила розыгрыша и регистрация участников на сайте.