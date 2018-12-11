Фото: vk.com/barneos22
Массовая авария произошла утром во вторник, 11 декабря, в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
Автор заметки уточняет, что столкновение четырех автомобилей произошло в районе пересечения улиц Антона Петрова и Попова.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Да фигня там.. потерлись немного две машинёшки, да две поцеловались
Не удивительно, перекрёсток ужасный... Все лезут, давят. Когда уж светофор там поставят. Особенно поражают придурки, которые едут по этому перекрёсткк как по кругу