Первого июля 2018 года вступили в силу изменения в закон о долевом строительстве (Федеральный закон от 1 июля 2018 г. № 175-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"). Принятые нормы в первую очередь призваны обезопасить финансы дольщиков. Предлагаем разобраться, как нововведения будут реализованы и что принципиально изменится в работе застройщиков на примере одной из крупнейших строительных компаний в регионе — "Алгоритм".

Как поправки повлияют на застройщиков?

Поправки в ФЗ № 214 практически никак не затронут тех девелоперов, которые уже находятся на этапе строительства, не считая того, что ужесточится финансовый контроль со стороны банков.

"Сегодня у нашей компании в различной степени готовности находятся 8 строящихся объектов. Принятые летом законодательные поправки в Закон о долевом участии в основном имеют отсрочку по вступлению в силу, поэтому существенно для застройщиков правила работы с дольщиками не изменились. Сегодня уже действует система так называемых спецсчетов — банковских счетов, которые открываются на каждый объект. Дольщики оплачивают договоры долевого участия только безналично на данные счета, а банки ограниченно контролируют расходование застройщиками поступивших денежных средств", — рассказывает заместитель директора по правовым вопросам ООО "СЗ ИСК "Алгоритм" Владимир Чернышёв.

Для застройщиков, которые только получают разрешение на строительство, сохраняется возможность привлечения денежных средств дольщиков на свои счета, но уже разрешен переход на использование эскроу-счетов на добровольной основе.

"Для компаний, которые только оформляют разрешения на строительство и планируют привлекать денежные средства дольщиков, сегодня уже действуют ограничения по количеству объектов, реализуемых компанией, установлены дополнительные финансовые и организационные критерии возможности быть застройщиком. В случае если разрешение будет оформлено после 01 июля 2019 года, работать придется исключительно с использованием эскроу-счетов", — объясняет Владимир Чернышёв.

Что представляет собой "проектное финансирование"?

Реформации главным образом изменят систему финансирования строительства, поэтому новый закон о долевом строительстве не использует термин "проектное финансирование". В общих чертах, это банковский термин, который подразумевает кредитование банком проекта строительства. Проектное финансирование рассматривается как способ привлечения застройщиком денежных средств на строительство объекта до момента его ввода в эксплуатацию и получения средств участников долевого строительства, хранящихся в банке.

Что такое эскроу-счета и чем они отличаются?

Эскроу-счета — новый механизм приобретения недвижимости, направленный на сохранение средств дольщиков от возможного нецелевого использования. После заключения договора долевого участия с застройщиком и его регистрации в Росреестре, дольщик вносит оплату на эскроу-счет в банке, где его средства будут храниться до завершения строительства. С такого счета застройщики не смогут снять деньги до момента ввода объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности на один объект долевого строительства любым дольщиком.

"Эскроу-счет — это механизм расчетов, прямо предусмотренный 214-ФЗ. Основной особенностью его использования является обособление денежных средства дольщика от имущества застройщика. Следовательно, в ситуации невозможности окончания строительства они будут возвращены банком гражданину. Это снимает с граждан предпринимательские риски застройщиков. При этом использование эскроу-счетов снимает ряд ограничений с застройщиков, например, наличие опыта, наличие собственных средств и т.д. Причина этому достаточно проста: для осуществления строительства застройщику в текущем периоде в любом случае понадобятся денежные средства для оплаты выполненных работ, подключения к инженерным сетям. Он может использовать собственные средства и тогда в полном объеме самостоятельно несет предпринимательские риски. А может привлекать банковские кредиты, и тогда проверку застройщика будет осуществлять уже банк. Это позволит снизить нагрузку с контролирующих органов", — прокомментировал руководитель юридической службы.

Какие преимущества будут у дольщиков?

В случае несвоевременного выполнения застройщиком обязательств по окончанию строительства, а также в ситуации банкротства, дольщик может вернуть свои деньги со счета. Кроме того, эскроу-счета подлежат обязательному страхованию, таким образом, даже при банкротстве банка средства сохранятся, и дольщики, и застройщик переходят в другой уполномоченный банк.

"Сложно говорить об удобстве использования этих механизмов при условии, что они введены недавно и массово не реализовываются в Барнауле. Для удобства необходима тесная работа застройщиков, банков и органов власти. Как застройщик мы оцениваем данные изменения как данность — иных условий работы уже не будет, поэтому надо меняться. Для дольщиков плюсом является повышенный контроль за расходованием застройщиками денежных средств и минимизация рисков утраты денежных средств", — заключает Владимир Чернышёв.

Напомним, что компания "Алгоритм" в первом квартале 2020 года сдает жилой комплекс "Джаз" по адресу Молодежная, 136.

ЖК "Джаз"представляет собой монолитный дом в 16 этажей с благоустроенной территорией: подземной автостоянкой, детской, спортивной площадками и видеонаблюдением. На первом этаже разместятся магазины и салоны красоты. Объект имеет выгодное расположение в центре города, поэтому будущим владельцам не составит труда добраться до работы, вуза, школы, поликлиник или торговых центров.

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