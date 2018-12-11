Фото: brobot.ru
В соцсети Instagram появилась функция обмена голосовыми сообщениями. Об этом пишет РБК, ссылаясь на Twitter-аккаунт компании.
Уточняется, что функция появилась вместе с последним обновлением приложения. Отправлять голосовые сообщения можно в Direct (разделе соцсети для обмена личными сообщениями между пользователями — ред). Для отправки сообщения необходимо нажать на значок микрофона в диалоге и удерживать его.
В марте издание TechCrunch писало, что Instagram работает над голосовыми и видеозвонками. Издание считает, что это позволит соцсети стать альтернативой для ее конкурента — Snapchat.
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