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Нарушенное из-за аварии теплоснабжение полностью восстановили в Барнауле

, ИА "Амител"
В данный момент подача тепла и воды осуществляется в рабочем режиме

Фото: barnaul.org

Теплоснабжение жилых домов, пострадавших в результате коммунальной аварии в Барнауле, восстановлено в полном объеме, проинформировали во вторник, 11 декабря, в пресс-центре городской администрации.

"По состоянию на 08:00 11 декабря на территории, пострадавшей от порыва теплотрассы по ул. Водопроводная, 142, теплоснабжение социальных объектов и жилых домов восстановлено в полном объеме. По информации единой диспетчерской службы, также завершены восстановительные работы на участке теплотрассы по адресу Маяковского, 8, в результате которого накануне под отключение теплоснабжения попали три многоквартирных жилых дома, 20 домов частного сектора и два административных здания", — добавляют в мэрии

Кроме того, специалисты барнаульского водоканала устранили повреждение водопровода по улице Смольной.

Здесь временное ограничение водоснабжения коснулось трех многоквартирных домов, 70 домов частного сектора, школы, поликлиники. Без горячего водоснабжения оставались семь многоквартирных домов и детский сад.

В данный момент подача тепла и воды по указанным адресам осуществляется в рабочем режиме.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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