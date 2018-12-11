Известный актер, музыкант и шоумен Николай Фоменко приедет в Алтайский край поддержать региональное отделение "Партии Роста". Об этом порталу Amic.ru сообщили организаторы пресс-конференции.
Николай Фоменко является членом федерального политсовета партии.
"В рамках поездки Николай Фоменко встретится с однопартийцами и даст пресс-конференцию для региональных СМИ. Участники подведут итоги деятельности регионального отделения 2018 года и обсудят планы на 2019. Также разговор коснется участия "Партии Роста" в предстоящих выборах", — сообщили порталу.
Его визит состоится в следующий понедельник, 17 декабря.
Участие в конференции примет и лидер алтайского отделения партии Андрей Крылов, который в сентябре 2018 года участвовал в выборах губернатора Алтайского края.
Комментарии
"Андрей Крылов, который в сентябре 2018 года участвовал в выборах губернатора Алтайского края."
Я тоже участвовал, но обо мне не пишут.:\
Молодец Колян